В сеть утекли характеристики Honor X10 и X10 Pro

Вслед за базой данных TENAA спецификациями смартфонов Honor X10 и Honor X10 Pro поделились сетевые источники. Итак, оба смартфона получат дисплеи с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и врезанной 16 Мп фронтальной камерой, восьмиядерный процессор Kirin 820, поддержку 5G, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, тыльную камеру на 40-Мп, 8-Мп и 2-Мп, аккумулятор на 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт и порт USB Type-C. Honor X10 Pro будет отличаться 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, поддержкой NFC и дополнительным 2 Мп модулем. Цены на Honor X10 будут варьироваться от 250 до 280 долларов, а Honor X10 Pro – от 340 до 380 долларов.

Комментарии и отзывы Honor X10
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