В сеть утекли характеристики Motorola One Fusion+

Профильное издание Slashleaks поделилось утечкой по характеристикам и дизайну смартфона Motorola One Fusion+, выход которого ожидается в июне этого года. Итак, устройству прочат 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и врезанную в левый угол селфи-камеру, основную квадрокамеру с главным датчиком разрешением 64 Мп, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 730, сканер отпечатков пальцев на задней панели, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 10.