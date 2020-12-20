В сеть утекли характеристики Samsung Galaxy S21 Ultra

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт раскрыл подробности о смартфоне Samsung Galaxy S21 Ultra, который будет представлен в ближайшее время. Итак, аппарат получит 6,8-дюймовый плоский дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3200:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass 7 и поддержкой стилуса S Pen (слота в корпусе не будет и само перо придется докупать отдельно или в специальном комплекте), камерой с главным модулем разрешением 108 Мп (0,8 мкм), лазерным автофокусом, двумя телефотомодулями с 3- и 10-кратным оптическим зумом, оптической стабилизацией во всех модулях, кроме сверхширокоугольного, фронтальной камерой на 40 Мп с автофокусом, процессор Exynos 2100, 12 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти (слота microSD не будет, поддержку Wi-Fi 6 ax, Bluetooth 5.x, NFC и 5G, защиту от воды и пыли согласно степени IP68, стереодинамики, батарею на 5000 мАч и быструю зарядку на 45 Вт.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 Ultra
Обзоры:
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Новости:
Смартфон TCL 20 5G получит крупный экран

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс (@evleaks) поделился подробностями о смартфоне TCL 20 5G, выход к...
Nokia 5.4 появился в списке поддерживаемых устройств Google AR Core, BIS и NBTC

Компания HMD Global работает над запуском телефона среднего класса Nokia 5.4. ...
В 2021 выйдет куча флагманов на Snapdragon 888

На рынке смартфонов в последнее время не было серьезных перемен, так как новых процессоров никто не показ...
Обзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачиОбзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачи
Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном
Лучший фитнес браслет. Samsung Galaxy Fit2Лучший фитнес браслет. Samsung Galaxy Fit2
Тест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартамиТест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартами
Обзор Logitech Pebble M350. Беспроводная мышка для ноутбука и моноблокаОбзор Logitech Pebble M350. Беспроводная мышка для ноутбука и моноблока
У нового флагмана Samsung есть секретное...
У нового флагмана Samsung есть секретноеSamsung Galaxy S21 превзойдет своих предшественников с новыми технологиями и, что самое удивительное, с н...
Игровой телефон Lenovo Legion Duel получ...
Игровой телефон Lenovo Legion Duel получНа конференции по инновациям и технологиям Lenovo 2020 года компания Lenovo продемонстрировала прозрачную...
Ноутбуки на Windows 10 смогут запускать ...
Ноутбуки на Windows 10 смогут запускать Некоторое время назад мы уже писали о том, что разработчики операционной системы Windows 10 активно работ...
OnePlus Nord N10 и Nord N100 официально ...
OnePlus Nord N10 и Nord N100 официально OnePlus официально представила бюджетные смартфоны Nord N10 и Nord N100. Компания заявила, что смартфоны ...
Смартфон ZTE Blade V2021 5G оценен в 150...
Смартфон ZTE Blade V2021 5G оценен в 150Компания ZTE пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Blade V2021 5G, которая может похвастатьс...
Партнёры NVIDIA будут выпускать дорогие ...
Партнёры NVIDIA будут выпускать дорогие Если вы следите за рынком видеокарт, то знаете, что на текущий момент приобрести видеокарту RTX 30xx почт...
Xiaomi Mi Watch Lite выпущен на мировой ...
Xiaomi Mi Watch Lite выпущен на мировой Китайская компания Xiaomi представила Redmi Watch. Это первые умные часы, выпущенные под брендом Redmi. У...
Представлен игровой монитор LG 27GN800 с...
Представлен игровой монитор LG 27GN800 сLG добавила в свой ассортимент новый монитор с частотой обновления экрана 144 Гц и Nano IPS панелью. Разм...
Nokia Streaming Box 8000 - это приставка...
Nokia Streaming Box 8000 - это приставкаВ последнее время Nokia лицензирует свой брендинг различным фирмам. Последней компанией, подписавшей тако...
Обнаружен первый недостаток Xbox Series ...
Обнаружен первый недостаток Xbox Series Вчера появилась информация о том, что интерфейс меню консоли Xbox Series X работает исключительно в разре...
ID-COOLING представила воздушную систему...
ID-COOLING представила воздушную системуСерия ID-COOLING SE-207 представлена в двух вариантах: SE-207-XT Black и SE-207-TRX Black. SE-207-XT Blac...
Apple запатентовала Touch ID для нового ...
Apple запатентовала Touch ID для нового Компания Apple недавно получила патент на Touch ID следующего поколения . Еще в 2019 году компания подала...
Обзор DeepCool AS500. Башенное охлаждение процессора с ARGBОбзор DeepCool AS500. Башенное охлаждение процессора с ARGB
Обзор DEEPCOOL MACUBE 110 White. Лучший Mini-Tower корпус до 5000Обзор DEEPCOOL MACUBE 110 White. Лучший Mini-Tower корпус до 5000
Обзор ADATA HD680 1TB (AHD680-1TU31-CBL). Внешний диск для хранения фото и документовОбзор ADATA HD680 1TB (AHD680-1TU31-CBL). Внешний диск для хранения фото и документов
Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060
Обзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкойОбзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor