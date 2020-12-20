В сеть утекли характеристики Samsung Galaxy S21 Ultra

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт раскрыл подробности о смартфоне Samsung Galaxy S21 Ultra, который будет представлен в ближайшее время. Итак, аппарат получит 6,8-дюймовый плоский дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3200:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass 7 и поддержкой стилуса S Pen (слота в корпусе не будет и само перо придется докупать отдельно или в специальном комплекте), камерой с главным модулем разрешением 108 Мп (0,8 мкм), лазерным автофокусом, двумя телефотомодулями с 3- и 10-кратным оптическим зумом, оптической стабилизацией во всех модулях, кроме сверхширокоугольного, фронтальной камерой на 40 Мп с автофокусом, процессор Exynos 2100, 12 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти (слота microSD не будет, поддержку Wi-Fi 6 ax, Bluetooth 5.x, NFC и 5G, защиту от воды и пыли согласно степени IP68, стереодинамики, батарею на 5000 мАч и быструю зарядку на 45 Вт.