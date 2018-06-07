В сеть утекли характеристики Sony Xperia XZ3

Сетевые источники раздобыли фото с описанием главных технических характеристик флагманского смартфона Sony Xperia XZ3, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, топовый процессор Qualcomm Snapdragon, камеры, как в Xperia XZ2 Premium (двойная основная на 19 и 12 Мп, фронтальная на 13 Мп), 6 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной памяти, защиту от пыли и воды по стандарту IP68, слот для карт microSD, аккумулятор на 3240 мАч, модуль NFC, а также порт USB 3.1 Type-C. Размеры устройства составят 153:72:10,1 мм, а масса – 183 грамма. Официальный анонс Sony Xperia XZ3 ожидается на сентябрьской выставке IFA 2018.