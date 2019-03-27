В сеть утекли характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy A2 Core

В сети появились подробные характеристики смартфона начального уровня Samsung Galaxy A2 Core, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерный процессор Exynos 7870 с тактовой частотой до 1,6 ГГц, графикой Mali-T830 и модемом LTE Category 6, 5-дюймовый дисплей с разрешением 960:540 пикселей и огромными рамками, 5 Мп основную камеру, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятор на 2600 мАч, адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE, приёмник GPS, 3,5-мм разъем для наушников, порт Micro-USB и предустановленную ОС Android 8.1 Oreo (Go edition). Официальный дебют устройства ожидается в ближайшие недели, а его цена составит около 100 долларов.