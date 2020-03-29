В сеть утекли характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy M11

2020-03-29, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Samsung Galaxy M11; [69]
В сеть утекли характеристики неанонсированного бюджетного смартфона Samsung Galaxy M11.

Смартфон Samsung Galaxy M11 получит 6.4 дюймовый LCD дисплей с разрешением экрана HD+. Тажке на дисплее разместили круглый вырез для 8-мегапиксельной (f/2.0) фронтальной камеры.

За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 450 в паре с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать довольно ёмкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт.

Основная камера смартфона получила три модуля: 13 Мп (f/1.8) + 2 Мп датчик глубины (f/2.4) + 5 Мп широкоугольная камера (f/2.2). Также на задней части корпуса разметили сканер отпечатков пальцев. По слухам смартфон получит ценник в 130 долларов.

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