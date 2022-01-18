В сеть утекли характеристики камеры Canon EOS R5C

В сети появились новые сведения о возможностях фотокамеры Canon EOS R5C, официальный релиз которой состоится уже завтра. Итак, новинка сможет записывать видео в RAW или Cinema RAW Light 8K/60P на сменные носители. С подключенным через HDMI внешним рекордером можно будет записывать видео в 8K RAW. Также сообщается о поддержке 8K HDR (PQ/HLG) и непрерывной записи в 8K/60P благодаря вентилятору. Камера получит сенсор разрешением 8K и чип DIGIC X. При съемке в 4K и 2K будет задействована вся площадь матрицы. Аппарат будет поддерживать карты памяти CFexpress Type B и SD UHS-II.