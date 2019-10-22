В сеть утекли характеристики смартфона Meizu 16T

Уже завтра будет представлен смартфон Meizu 16T, однако сегодня ночью в сеть утекли официальные постеры с характеристиками грядущей новинки. Итак, аппарат получил 6,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2232:1080 пикселей и подэкранным дактилоскопом, тройную основную камеру, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855, быструю флэш-память UFS 3.0, аккумулятор на 4500 мАч, быструю зарядку на 18 Вт, стереодинамики и 3,5-мм разъем для наушников. При этом толщина устройства составляет 8,3 мм, а масса – 183 г. Остальные подробности узнаем уже завтра.