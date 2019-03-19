В сеть утекли характеристики смартфонов Google Pixel 3a и Pixel 3a XL

Сетевые источники рассекретили подробные характеристики смартфонов Pixel 3a и Pixel 3a XL, которые ранее фигурировали в слухах под названиями Pixel 3 Lite и Pixel 3 Lite XL. Утверждается, что Pixel 3a получит 5,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2220:1080 пикселей и 8-ядерный чипсет Snapdragon 670. Модель Pixel 3a XL будет отличаться 6-дюймовым дисплеем с тем же разрешением и процессором Snapdragon 710.

Обе модели также получат 4 ГБ оперативной памяти, 32/64 ГБ флеш-памяти, 12,2 Мп основную камеру, фронтальная камеру на 8 Мп, сканер отпечатков пальцев, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 LE, порт USB Type-C и предустановленную ОС Android 9.0 (Pie). Официальный анонс смартфонов ожидается этой весной.