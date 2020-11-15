В сеть утекли характеристики смартфонов Samsung Galaxy S21

Авторитетное издание AndroidPolice раздобыло подробные характеристики смартфонов линейки Samsung Galaxy S21, выход которых ожидается в январе 2021 года. Итак, серия будет состоять из моделей Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Младшая получит пластиковую заднюю панель, а Galaxy S21 Ultra – стеклянную. Смартфоны будут оснащены платформами Snapdragon 875 или Exynos 2100 в зависимости от региона, поддержкой сетей 5G и Wi-Fi 6E, батареями ёмкостью 4000, 4800 и 5000 мАч соответственно, а также фирменной оболочкой One UI 3.1 на базе Android 11.

Galaxy S21 и Galaxy S21+ получат 6,2- и 6,7-дюймовые LTPS-дисплеи с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, а Galaxy S21 Ultra достанется 6,8-дюймовый LTPO-экран с разрешением WQHD+ и частотой обновления 120 Гц. Galaxy S21 и Galaxy S21+ получат основную камеру с главным модулем на 12 Мп, телефото на 64 Мп и сверхшириком на 12 Мп. Топовый Galaxy S21 Ultra оснастят 108 Мп главным датчиком, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, а также двумя модулями телефото с 3-кратным и 10-кратным оптическим зумом соответственно. Все камеры смогут снимать видео в разрешении 4K при 60к/с.