В сеть утекли кодовые названия смартфонов Huawei P20, P20 Plus и P20 Lite

Авторитетный искатель утечек Роланд Квандт раскрыл кодовые имена и расцветки смартфонов флагманской линейки Huawei P20. Как и ожидалось, новинка выйдет в трех версиях, обычной, Plus и Lite. Устройства получили женские кодовые имена: P20 – Emily, P20 Plus – Charlotte, а P20 Lite – Anne. Количество расцветок на старте продаж вряд ли порадует поклонников китайского бренда: P20 и P20 Plus выйдут в цветах «Керамический чёрный» и «Сумерки», а P20 Lite – «Полуночный чёрный», «Синий цвет Кляйна» и «Розовая сакура». Напомним, что P10 и P10 Plus в свое время выходили в продажу в восьми доступных расцветках.