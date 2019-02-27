В сеть утекли пресс-рендеры смартфонов Huawei P30 и Huawei P30 Pro

Известный достоверными утечками инсайдер Роланд Квандт опубликовал подборку официальных рекламных изображений флагманских смартфонов Huawei P30 и Huawei P30 Pro. Источник подтверждает, что старшую модель оснастят десятикратным зумом и дополнительным TOF-модулем помимо трех модулей основной камеры, а Huawei P30 получит просто тройную камеру. Камеры Huawei P30 Pro охватывают фокусные расстояния 16-125 мм в 35 мм эквиваленте, а Huawei P30 – 17-80 мм в эквиваленте. Также камеры получат лазерный автофокус и двойную светодиодную вспышку. Официальный анонс новых флагманских камерофонов Huawei состоится 26 марта в Париже.