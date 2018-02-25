В сеть утекли российские цены Samsung Galaxy S9 и S9+

2018-02-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S9; [230]
Российский ритейлер «М.Видео» раньше времени опубликовал информацию о флагманских смартфонах Samsung Galaxy S9 и S9+, официальный анонс которых состоится через несколько часов. Итак, в России флагманские новинки выйдут в серой, лиловой и черной расцветках. Их цена составит 59 990 рублей за младшую модель и 69 990 рублей за старшую. Таким образом, информация искателя утечек @evleaks о ценниках в 841 и 997 евро находит очередное подтверждение.

Согласно многочисленным утечкам, Galaxy S9 и S9+ будут отличаться не только размерами дисплея, как это было в случае с предыдущим поколением. Samsung Galaxy S9+ получит 6 ГБ оперативной памяти, а Galaxy S9 – 4 ГБ. Старшую модель оснастят двойной основной камерой 12+12 Мп, в то время как младшая довольствуется одинарным модулем на 12 Мп.

Смартфоны также получат 5,8- и 6,2-дюймовые Super AMOLED-дисплеи с изогнутыми боковыми кромками и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), процессоры Qualcomm Snapdragon 845 и Exynos 9810, 128 ГБ встроенной памяти, 8 Мп фронтальную камеру, аккумуляторы на 3000 и 3500 мАч, слот для карт microSD объёмом до 400 ГБ, 3,5-мм аудиоразъем и порт USB Type-C, стереодинамики AKG, защиту от воды и пыли уровня IP68, операционную систему Android 8.0 Oreo.

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