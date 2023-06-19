В сеть утекли тизеры Samsung Galaxy Z Fold5

Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал рекламные изображения складных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5, планшета Galaxy Tab S9 Ultra и часов Galaxy Watch6, официальный релиз которых ожидается в конце июля. Рендеры не могут похвастаться высоким разрешением, но все жепозволяют оценить дизайн грядущих новинок.

Что до характеристик, Galaxy Z Flip5 прочат 6,7-дюймовый гибкий AMOLED-экран, крупный внешний дисплей, флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ флеш-памяти, сдвоенную основную камеру с 12-Мп модулями и аккумулятор ёмкостью 3700 мАч.