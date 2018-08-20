В сеть утекли живые фото Xiaomi Mi Mix 3

Сетевые источники поделились новыми живыми фотографиями и очередной порцией подробностей о смартфоне Xiaomi Mi Mix 3, который еще не был представлен официально. Итак, новая утечка прочит устройству грядущий топовый чипсет Snapdragon 855, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти, сдвоенную камеру с модулями на 16 Мп и 12 Мп, аккумулятор емкостью 3850 мАч, поддержку сетей 5G, корпус толщиной 6 мм, а также защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. Ранее сообщалось о выдвижной камере, однако довольно большая верхняя рамка эти сведения опровергает. Судя по задней панели, сканер отпечатков пальцев будет встроен под дисплей. Официальный анонс Mi Mix 3 ожидается осенью этого года.