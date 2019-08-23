В сеть утекли живые фото и цена смартфона Nokia 7.2

Сетевые источники раздобыли живые фото и новые подробности о смартфоне Nokia 7.2, официальный анонс которого ожидается 5 сентября. Итак, судя по снимкам, аппарат получит тройную основную камеру, расположенную в круглом блоке, сканер отпечатков пальцев на задней панели и привычный безрамочный дизайн с каплевидным вырезом. Смартфону прочат чипсет Snapdragon 660 или Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти, 6,2 дюймовый дисплей, основную камеру с главным датчиком на 48 Мп, порт USB-C и 3,5 мм разъем для наушников, а также чистую ОС Android. Базовая версия устройства будет стоить 250 долларов.