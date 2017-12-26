В сеть утекли живые фото и характеристики смартфона Meizu M15 Plus

Китайские источники поделились живыми фотографиями и некоторым характеристиками смартфона Meizu M15 Plus, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам, смартфон получит модный безрамочный дизайн с дисплеем почти во всю переднюю панель. Пока сообщается о дисплее Full Screen с соотношением сторон 18:9, все еще актуальном топовом процессоре Snapdragon 835, а также двойной основной камере. Ориентировочная цена устройства составляет 450 долларов. Также китайский производитель готовит к выпуску более доступную модель Meizu M6s, которой приписывают 5,7-дюймовый дисплей, 13- и 5-Мп камеры, процессор Samsung Exynos 7872, 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 2930 мАч.