В сети опубликовали рендер грядущего смартфона LG W41.

Судя по рендерам, LG W41 будет первым телефоном марки W-серии, имеющим дырявый дизайн. Задняя часть устройства градиентного цвета имеет традиционный сканер отпечатков пальцев и модуль камеры прямоугольной формы. Также там размещена 48-мегапиксельная система с четырьмя камерами на базе искусственного интеллекта со светодиодной вспышкой. Помимо качельки регулировки громкости и клавиши включения, на правой стороне устройства, похоже, есть специальная кнопка для доступа к голосовому помощнику.

К сожалению больше нет информации о технических характеристиках смартфона.