В сети появилась разборка смартфона Samsung Galaxy Z Flip 4

Недавно на просторах интернета появилось новое видео, в котором показана разборка Galaxy Z Flip 4. Хотя видео разборки показывает некоторые тонкие отличия по сравнению с предшественником, однако по большей части вы смотрите на устройство, которое почти идентично предыдущей модели, и если вам интересно, как складной телефон выглядит изнутри, то можно спокойно загуглить изображение прошлого поколения. На YouTube-канале PBKreviews ведущий демонстрирует процесс разборки устройства — он начинает с того, что нагревает внешние панели, открывая доступ к внутренним частям. Когда устройство открыто, он упоминает, что внутри телефона есть небольшие отличия в кабелях и антеннах.

Однако по большей части Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 очень похожи. Несмотря на низкую оценку ремонтопригодности, PBKreviews заявляет, что производитель позволяет очень легко открыть устройство. К сожалению, разборка не включает снятие складного экрана, поэтому мы не можем увидеть шарнир. Тем не менее, все же стоит отметить, что Samsung работала над улучшением шарнира на Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Кроме того, стоит отметить, что процесс разборки гаджета выглядит достаточно простым и лёгким. Тем не менее, я бы не советовал вам разбирать свой телефон, потому что мы не можем гарантировать результаты, которые вы можете получить. Galaxy Z Flip 4 — это определенно то, что вам нужно, если вы хотите складную раскладушку и что-то доступное по цене, но ремонтировать его точно нужно в официальном сервисе.