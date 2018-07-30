В сети появились фото iPhone X Plus и iPhone 9

Латвийский искатель утечек Бенджамин Гескин поделился фотографиями макетов двух новых смартфонов Apple: дорогого 6,5-дюймового iPhone X Plus с OLED-дисплеем и относительно доступного 6,1-дюймового iPhone 9 с LCD-панелью. По словам источника, макеты созданы на основе чертежей корпусов, полученных от китайских производителей. Ранее сообщалось, что размеры старшей модели составят 157,5:77,4:7,7 мм, а габариты 6,1-дюймового iPhone 9 будут равны 150,9:76,5:8,3 мм. Также этой осенью планируется выход 5,8-дюймовой модели iPhone X (2018) с OLED-панелью. Все новинки должны получить функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12.