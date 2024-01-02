В сети появились изображения стильного Honor Magic 6 Pro

Китайская компания Honor совсем недавно представила миру свой флагманский смартфон Honor Magic 6, а теперь в сети появились рендеры Magic 6 Pro, демонстрирующие, что устройство будет имеет один из самых необычных дизайнов среди современных смартфонов — на тыльной панели можно заметить круглый островок камер и эффект мерцания, которого добились, вероятно, за счёт использования специального материала покрытия панели. Новые смартфоны, по сообщениям инсайдеров, запланированы к релизу на 11 января, так что, если вас интересует необычный дизайн флагмана, то стоит немного подождать. Также хотелось бы отметить, что по словам генерального директора Honor Чжао Миня, дизайн Honor Magic 6 Pro вдохновлён историей цивилизаций, а также самой природой.

Правда, как дизайн гаджета связан с историей или природой не совсем понятно, но, вероятно, это намёк на дизайн островка камер, который выглядит крайне необычно и вызывает массу вопросов со стороны потенциальных покупателей. При этом информации о характеристиках гаджета пока что не так уж много, но мы все понимаем, что гаджет будет работать на базе флагманского процессора, лучших камер на рынке и с отличным дисплеем с высоким разрешением и частотой обновления. Это всё выглядит крайне занимательным, особенно на фоне достаточно простых смартфонов со стандартным дизайном корпуса, которых в сети предостаточно. Будем надеяться, что в ближайшем будущем Honor не перестанет экспериментировать с внешностью своих устройств.