В сети появились первые тесты Oppo Find X8 Pro

Сегодня появилась новая запись в базе данных бенчмарка AnTuTu, в которой фигурирует грядущий флагманский смартфон Oppo Find X8 Pro, работающий на ещё неанонсированном мобильном процессоре Dimensity 9400 от компании MediaTek. Интересно, что суммарный балл в AnTuTu 10 у этого процессора превзошёл все существующие мобильные процессоры, которые только есть в базе данных бенчмарка, то есть на текущий момент это самый производительный в мире мобильный процессор. Чип получил 2880558 баллов, то есть он находится значительно выше показателей Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm или даже Apple M4 (хотя AnTuTu не рекомендует сравнивать чипы на разных платформах, потому что методика тестирования сильно отличается).

С другой стороны, слухи о процессоре Snapdragon 8 Gen 4 предполагают, что Dimensity 9400 может потерять лидерство в самое ближайшее время, потому что этот процессор действительно крайне мощный и обладает более высокой тактовой частотой на производительных ядрах. Тем не менее, характеристики нового процессора MediaTek всё равно впечатляют. Чип Dimensity 9400 получит одно ядро Cortex-X5 с частотой 3,4 ГГц, 3 ядра Cortex-X4 с частотой 3,3 ГГц и кластер из 4 ядер Cortex-A720 с частотой 2,4 ГГц. Кроме того, процессор будет производиться по 3-нм техпроцессу второго поколения TSMC, что, теоретически, положительно скажется на энергопотреблении модели в тяжёлых задачах. Но пока что всё это лишь слухи — нужно ещё подождать официального релиза.