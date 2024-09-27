В сети появились первые тесты Oppo Find X8 Pro

С другой стороны, слухи о процессоре Snapdragon 8 Gen 4 предполагают, что Dimensity 9400 может потерять лидерство в самое ближайшее время, потому что этот процессор действительно крайне мощный и обладает более высокой тактовой частотой на производительных ядрах. Тем не менее, характеристики нового процессора MediaTek всё равно впечатляют. Чип Dimensity 9400 получит одно ядро Cortex-X5 с частотой 3,4 ГГц, 3 ядра Cortex-X4 с частотой 3,3 ГГц и кластер из 4 ядер Cortex-A720 с частотой 2,4 ГГц. Кроме того, процессор будет производиться по 3-нм техпроцессу второго поколения TSMC, что, теоретически, положительно скажется на энергопотреблении модели в тяжёлых задачах. Но пока что всё это лишь слухи — нужно ещё подождать официального релиза.