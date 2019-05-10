В сети появились подробности о Meizu 16Xs

Компания Meizu недавно представила флагманский смартфон Meizu 16S, а сейчас производитель готовит его упрощённую версию — Meizu 16Xs.

Согласно утечкам, новинка станет преемником прошлогоднего Meizu 16X. Смартфон оснастят AMOLED-дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев, одним динамиком, NFC-модулем для бесконтактных платежей Google Pay и версией ОС Android 9 Pie с фирменной оболочкой Flyme UI. За производительность устройства будет отвечать процессор Snapdragon 712 в паре с 6 ГБ ОЗУ. Кстати, этот же чип установлен в Xiaomi Mi 9 SE. Так что смартфоны точно станут конкурентами. Модификаций встроенного накопителя будет две: 64 ГБ или 128 ГБ. Meizu 16Xs должны представить в этом или следующем месяце с ценником около 300$.