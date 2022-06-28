В сети появились рендеры Asus ROG Phone 6

Asus готовится выпустить свой новейший и, возможно, лучший игровой смартфон Asus ROG Phone 6. Данный телефон уже прошел через TENNA несколько дней назад, что дало нам некоторую информацию о том, чем будет оборудовано устройство, и теперь у нас есть несколько свежих рендеров устройства, и да, он выглядит так же хорошо, как и следовало ожидать. Рендеры Asus ROG Phone 6 исходят от Эвана Бласса, известного информатора, и Бласс показывает нам телефон в нескольких цветах, а также фирменный аксессуары. Можно с уверенностью сказать, что предстоящий флагман пойдет по стопам предшественника, и, честно говоря, это не так уж и плохо. Для тех, кто интересуется, Asus ROG Phone 6 официально поступит в продажу 5 июля, и да, вы получите невероятно мощное устройство за свои деньги.

Как вы можете видеть на изображении выше, вы смотрите на смартфон с прикрепленным к нему охлаждающим устройством, и это, конечно же, аксессуар. Сняв его, вы сможете использовать свой ROG Phone 6 как обычный телефон. Питать телефон будет массивная батарея емкостью 5850 мАч с проводной зарядкой мощностью 65 Вт. Излишне говорить, что Asus ROG Phone 6 выглядит как бегемот и может быть самым мощным и толстым устройством на рынке. Чтобы ваш телефон работал без проблем даже при длительных игровых сессиях, Asus предложит AeroActive Cooler 6, который должен поддерживать охлаждение телефона во время длительных игровых нагрузок. Продавать аксессуар, конечно, будут отдельно, и стоимость кулера пока что не сообщается.