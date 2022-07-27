В сети появились рендеры Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4 будут выпущены 10 августа этого года, и мы уже видели оба устройства во множестве утечек. Это обычно происходит с любым другим телефоном, поэтому в этом нет ничего удивительного. Теперь устройство-раскладушка снова просочилось благодаря OnLeaks и GizNext. Источники где-то раздобыли официальные пресс-рендеры и расцветки будущего телефона. Новые рендеры, которые у нас есть, показывают полный дизайн Flip 4, который очень похож на тот, который мы видели на Galaxy Z flip 3. Мы можем видеть вертикально расположенную систему с двумя камерами сзади, клавиши регулировки громкости на задней панели справа, порт USB-C внизу и центральная селфи-камера на складном экране. С правой стороны есть еще одна единственная клавиша. Согласно утечке, Galaxy Z Flip 4 будет доступен в черном, золотом, фиолетовом и голубом цветах. Официально они могут называться Graphite, Pink Gold, Bora Purple и Blue.

Теперь, для тех, кому интересно, Samsung собирается представить Flip 4 и Galaxy Z Fold 4 10 августа на мероприятии Galaxy Unpacked. Мы также получим новую серию Galaxy Watch 5 и преемника Galaxy Buds Pro. Samsung позаботилась о том, чтобы пользователи, которые заинтересованы в будущих устройствах, могли зарезервировать свой телефон и аксессуары до запуска, и для тех, кто это делает, есть несколько интересных скидок. Также есть инсайды о том, что вместе с гаджетом по предзаказу пользователи получат в подарок беспроводные наушники.