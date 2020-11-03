В сети появились рендеры Huawei Mate 40 в стиле покемонов

Серия Huawei Mate 40 была запущена совсем недавно. Теперь в сети также появились рендеры чехлов для смартфонов, которые имеют эстетичный дизайн в стиле Pokemon.

Если посмотреть на рендеры, то чехлы предназначены для Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro. На задней панели изображен бренд Pokemon. Для тех, кто не знает, Pokemon это популярный аниме-сериал про покемонов. Верхняя половина - красная, а нижняя - белая, в то время как средняя имеет круглый дизайн, который заполняет круглый модуль камеры Mate 40.

Также были представлены дизайн спортивных автомобилей. В этом дизайне модуль камеры снова функционирует как часть дизайна, заменяя колеса. К сожалению, это всего лишь рендеры, и более подробная информация о таких продуктах в настоящее время недоступна. Также неизвестно, будут ли они действительно производиться и продаваться.