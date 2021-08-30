В сети появились рендеры Huawei Mate X Rollable

Huawei только что запатентовала еще один смартфон с выдвижным дисплеем — ранее мы сообщали о возможном будущем смартфоне из линейки Mate с потенциальным названием Mate X Rollable, информация о котором появилась пару недель назад. Теперь новый патент раскрывает еще одну футуристическую модель Mate с выдвижным дисплеем и тройной камерой. Согласно отчету LetsGoDigital, китайский технологический гигант запатентовал новое устройство, которое оснащено дисплеем, охватывающим лицевую сторону, а также большую часть задней панели. Но его наиболее важным аспектом является то, что этот дисплей можно выдвинуть с одной стороны на передней панели, что увеличивает размер дисплея до небольшого размера планшета. В выдвинутом состоянии дисплей выдвигается с правой стороны корпуса, в то время как дисплей на задней панели перемещается вперед.

Другими словами, 6,5-дюймовый дисплей может достигать диагонали до 11 дюймов, что соответствует формату планшета. Это в основном размер, предлагаемый современными складными смартфонами. Кроме того, это также довольно практичный дизайн, который вполне может стать серией телефонов Mate, которые появятся когда-нибудь в будущем. Отсутствие шарнира и механизма складывания также может гарантировать отсутствие складок на поверхности дисплея. На лицевой стороне может даже разместиться технология встроенной камеры, а на задней — тройная камера. Но, конечно, имейте в виду, что это все еще патент, и неизвестно, действительно ли компания работает над таким продуктом.