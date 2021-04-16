В сети появились рендеры iPhone 13

Несмотря на популярность моделей iPhone SE, прошлогодний iPhone 12 mini не оправдал ожиданий Apple. Продажи самого маленького iPhone 12 были настолько низкими, что, как сообщается, компания сократила производство до минимальных партий. Тем не менее, похоже, что Apple еще не отказывается от мини-iPhone, и новая утечка показывает, что производитель даже будет придерживаться того же дизайна в iPhone 13 mini, но с изменением, которое сразу видно при детальном осмотре системы камер. В то время, как производители телефонов Android, похоже, беспрепятственно расширяют выступ камеры настолько, насколько им хочется, Apple придерживается своих дизайнерских решений уже несколько поколений и кажется, что квадратный выступ камеры на задней панели iPhone останется квадратным.