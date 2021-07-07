В сети появились рендеры игрового смартфона OPPO

OPPO может выйти на рынок игровых смартфонов в ближайшем будущем. Причина, по которой появился данный слух, заключается в том, что информационное издание 91mobiles наткнулось на список патентов OPPO в EUIPO (Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза), в котором демонстрируется дизайн геймерского смартфона. Рендеры необъявленного пока что телефона, представленные в патентной заявке, показали, как OPPO видит свой гаджет нового поколения. Рендеры, которые можно найти в патентных заявках, показывают, что внешний вид будущего смартфона будет похож на другие игровые смартфоны, такие как Lenovo Legion 2 Pro и ASUS ROG Phone 5. Либо производитель решил вдохновиться конкурентами, либо это сейчас новая мода на флагманские смартфоны в таком дизайне корпуса.

Вид спереди смартфона показывает, что на его экране нет отверстия или выреза для фронтальной камеры. Вместо этого можно увидеть слегка толстые рамки сверху и снизу — камера для селфи может быть установлена ​​на верхней панели устройства. Довольно странное решение на самом деле. Задняя панель смартфона оснащена четырьмя камерами, характеристик которых в сети пока что нет — это вполне понятно, так как устройство официально не анонсировали. Также стоит отметить, что на верхней грани устройства находится микрофон, а на нижней — аудиоразъем 3,5 мм, микрофон, порт USB-C и решетка динамика. Будем с нетерпением ждать анонса данного гаджета в обозримом будущем, он обещает быть интересным.