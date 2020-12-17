В сети появились рендеры смартфона Samsung Galaxy A72 5G

Samsung Galaxy A72 5G - это телефон среднего класса, который Samsung анонсирует в следующем году.

Смартфон Samsung Galaxy A72 5G является преемником Galaxy A71 5G, анонсированного в апреле месяце 2020 года, и его дизайн не сильно изменился. Samsung Galaxy A72 5G оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением экрана Full HD.

На рендерах показано, что в нижней части телефона есть аудиоразъем, порт USB-C и решетка динамика с пятью отверстиями.

Смартфон Galaxy A72 5G должен поставляться с 5-нм процессором Exynos 1080. Новинка должна будет работать из коробки на операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.0. Ожидается, что когда Samsung выпустит телефон в следующем году, его цена составит около 599 долларов.