В сети появился первый снимок с OnePlus 6T

В следующий понедельник компания OnePlus собирается анонсировать новый флагман 6T, однако уже давно известно как будет выглядеть смартфон. Генеральный директор компании за неделю до выхода новинки сделал и разместил ночной снимок города Шэньчжэнь, тем самым еще больше подогрев интерес к флагману.

13- мегапиксельный снимок был загружен в полном объеме, однако без подробностей, позволяющих раскрыть информацию о диафрагме, экспозиции или о чем-либо другом. Известно также, что OnePlus 6T будет иметь настройку для ночной съемки с длинной экспозицией, похожей на то, что представил Huawei с P20 Pro в начале октября.