В сети показали дизайн смартфона iPhone 16 Pro

В этом году Apple анонсирует модели смартфонов iPhone 15 и iPhone 15 Pro с множеством изменений в дизайне вроде новой кнопки Action, которая заменит кнопку активации режима «Без звука». Однако инсайдеры и аналитики рынка решили, что никогда не рано начинать размышлять о том, что могут предложить инженеры компании Apple пользователям в будущем — в результате в сети появилась концепция новой модели iPhone 16 Pro, которая показывает полностью переработанную раскладку камеры и кнопку Action. Ранее сообщалось, что Apple выпустит модели iPhone 15 Pro с одной удлинённой кнопкой громкости. Позже появилась информация, что эту функцию компания сохранит для моделей iPhone 16 Pro.

В этом году ожидается, что компания сохранит концепцию индивидуальных физических клавиш, аналогичных моделям iPhone 14 Pro. Однако в будущем производитель планирует существенно переработать данное направление в дизайне и инсайдеры примерно показали, как это может выглядеть. Кроме того, концепция также демонстрирует кнопку Action, о которой уже довольно длительное время ходят слухи. Кнопка Action на iPhone 15 Pro будет довольно похожа на кнопку Action на Apple Watch — она может быть настроена на выполнение опредёленных функций, таких как запуск Siri, запуск конкретного приложения или выполнение команды Shortcut. Но, безусловно, пока что вся эта информация является просто домыслом и слухами — официально производитель никаких деталей новинки не раскрывал и даже не говорил об этом.
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