В сети показали дизайн смартфона iPhone 16 Pro

В этом году ожидается, что компания сохранит концепцию индивидуальных физических клавиш, аналогичных моделям iPhone 14 Pro. Однако в будущем производитель планирует существенно переработать данное направление в дизайне и инсайдеры примерно показали, как это может выглядеть. Кроме того, концепция также демонстрирует кнопку Action, о которой уже довольно длительное время ходят слухи. Кнопка Action на iPhone 15 Pro будет довольно похожа на кнопку Action на Apple Watch — она может быть настроена на выполнение опредёленных функций, таких как запуск Siri, запуск конкретного приложения или выполнение команды Shortcut. Но, безусловно, пока что вся эта информация является просто домыслом и слухами — официально производитель никаких деталей новинки не раскрывал и даже не говорил об этом.