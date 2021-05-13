В сети показали камеру Huawei P50 - она огромна

Хотя мы пока что даже приблизительно не знаем, когда смартфон Huawei P50 отправят в релиз, гаджет уже становится одним из самых интригующих смартфонов на рынке. Во-первых, ожидается, что это будет первый смартфон компании, который будет поставляться с собственной операционной системой HarmonyOS, что позволит публике, наконец, увидеть, действительно ли это Android под другим соусом или нет. Во-вторых, самой необычной частью нового смартфона вполне может быть её камера — некоторое время назад инсайдеры сообщали интересные данные об этом модуле, а теперь в сеть просочилась якобы достоверная информация о данном элементе новинки. И если эта информация действительно верна, то в самом ближайшем будущем пользователи получат достаточно громоздкий гаджет с огромными камерами.

Если изображения верны, а мы почему-то склонны верить, что так оно и есть, то у смартфона нового поколения будет система камер в виде двух больших кругов, внутри которых будут расположены отдельные датчики изображения. Естественно, уместить всё это в тонком корпусе смартфона будет достаточно проблематично, особенно если производитель хочет использовать современные продвинутые модули. Более того, нужно понимать, что современные линзы для широкоугольных камер довольно толстые — они еще больше увеличивают габариты модуля. Вероятно, новый смартфон будет выглядеть достаточно необычно, но, с другой стороны, это вполне адекватная плата за качественные снимки.