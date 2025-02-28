В следующем году Apple выпустит iPhone 17e

И это вполне логично, если задуматься о нейминге. Все модели iPhone SE назывались одинаково, без чёткой связи с основными устройствами. А вот iPhone с буквой «e» явно вписываются в главный модельный ряд, поэтому странно было бы представить iPhone 16e, но не выпустить iPhone 17e, затем iPhone 18e, а после этого снова пропустить номер. Другое дело — будет ли эта линейка успешной? Многие считают, что нет, если Apple не снизит цену или не улучшит характеристики в следующей модели. Но это всего лишь мнение пользователей в интернете — а интернет, как известно, любит компактные телефоны, которые на деле продаются слабо. С другой стороны, упрощённая версия смартфона на самом деле получилась слишком уж упрощённой и многим пользователям это не понравилось. Выгоднее взять iPhone 16 с более свежим чипом.