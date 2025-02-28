В следующем году Apple выпустит iPhone 17e

Компания Apple недавно обновила свою линейку доступных iPhone, полностью отказавшись от обозначения SE и представив iPhone 16e. И согласно новому отчёту исследовательской компании Consumer Intelligence Research Partners, Apple также меняет график выпуска своих более бюджетных моделей. Если раньше iPhone SE выходил раз в два года (а потом и вовсе исчез на три года), то теперь модели серии «e» будут обновляться каждый год. Это означает, что в 2026 году нас ждёт iPhone 17e, который придёт на смену iPhone 16e. Хотя это всего лишь прогноз аналитиков, если он оправдается, то Apple явно видит большое будущее для новой линейки, фактически делая «e» частью основной серии iPhone.

И это вполне логично, если задуматься о нейминге. Все модели iPhone SE назывались одинаково, без чёткой связи с основными устройствами. А вот iPhone с буквой «e» явно вписываются в главный модельный ряд, поэтому странно было бы представить iPhone 16e, но не выпустить iPhone 17e, затем iPhone 18e, а после этого снова пропустить номер. Другое дело — будет ли эта линейка успешной? Многие считают, что нет, если Apple не снизит цену или не улучшит характеристики в следующей модели. Но это всего лишь мнение пользователей в интернете — а интернет, как известно, любит компактные телефоны, которые на деле продаются слабо. С другой стороны, упрощённая версия смартфона на самом деле получилась слишком уж упрощённой и многим пользователям это не понравилось. Выгоднее взять iPhone 16 с более свежим чипом.
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