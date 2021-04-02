В смартфон Meizu 18 добавили режим 2K/120 Гц

Сегодня компания Meizu через обновление добавила в смартфоны Meizu 18 и Meizu 18 Pro кадровую частоту 120 Гц при разрешении 3200:1440 пикселей. Ранее пользователям флагманов приходилось выбирать между разрешением 2K и 60 Гц или Full HD и 120 Гц. Также обновление оптимизирует работу системы, повышает время автономной работы, добавляет в камеру эффект HDR-видео и улучшает качество снимков со сверхширокогольного модуля.

Напомним, что Meizu 18 характеризуется 6,2-дюймовым дисплеем Samsung Super AMOLED E4 с частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, максимальной яркостью 1300 кд/м2, поддержкой HDR10+ и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, топовой платформой Snapdragon 888, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 36 Вт, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, модулями Wi-Fi 6E и NFC, подэкранным сканером отпечатков пальцев, селфи-камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп (OIS SMA), 16 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото).