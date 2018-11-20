В смартфонах Google Pixel 3 и Pixel 3 XL перестает работать камера

Некоторые владельцы смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 жалуются на проблему, связанную с работой камерой. Точнее, с полной потерей работоспособности. Пользователю достаточно использовать встроенную камеру в стороннем приложении, после чего появляется сообщение о том, что оно не может подключиться к камере. При последующей попытке открыть камеру через стандартное приложение, появляется ошибка драйвера. Самое интересное, что ситуацию не спасает даже перезагрузка смартфона или сброс настроек к заводским. Google уже заявила, что в скором времени выпустит исправление прошивки.

Напомним, что старшую модель оснастили 6,3-дюймовым дисплеем с вырезом и разрешением 2960:1440 пикселей, младшую – 5,5-дюймовым экраном с разрешением 2160:1080 пикселей. Также новинки получили 12 Мп одинарную камеру с объективом диафрагмой F1,8, двойную фронтальную камеру с датчиками разрешением 8 Мп и диафрагмой F1,8 и F2,2, топовый процессор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, аккумуляторы на 2915 мАч и 3430 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, а также ОС Android 9 Pie с жестовой системой управления.