В смартфонах Samsung могут появиться отверстия для датчиков

Следующий крупный релиз Samsung - высокий дисплей 19,5: 9 с небольшим отверстием, в котором будет размещена передняя камера. Это практически не оставляет места для других необходимых датчиков, но Samsung возможно нашли решение. Представленный еще в апреле этого года последний патент компании предусматривает устройство, которое включает в себя несколько маленьких отверстий вдоль верхней части корпуса.

Они будут использоваться для размещения различных элементов, таких как датчик приближения, динамик в ухе, модуль распознавания лиц 3D и многое другое. Однако, не все датчики имеют одинаковый размер, некоторые отверстия могут быть сделаны больше, чем другие. Учитывая, что Samsung Galaxy S10, как ожидается, примет высокий дисплей 19,5: 9, вероятно, будет очень мало места для панели без надзора и ниже дисплея. Если это действительно так, то скорее всего, что южнокорейский гигант использует этот патент.