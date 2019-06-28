В смартфоне Huawei P30 Pro почти не нашлось компонентов из США

Профильное издание Nikkei и японская компания Fomalhaut Techno Solutions разобрали смартфон Huawei P30 Pro, чтобы подсчитать количество компонентов из США. Оказалось, что из 1631 детали лишь 15 американские. Это 0,9% в штучном выражении и 16,3% в денежном. Львиная доля компонентов была произведена компаниями из Японии, Южной Кореи и Гонконге. Что до американских компонентов, то здесь речь идет о модулях памяти DRAM Micron Technology, защитном стекле Corning, а также микросхемах Qorvo, Texas Instruments и Cirrus Logic. Таким образом, зависимость китайского производителя от американских компаний оказалась сильно преувеличена.