В смартфоне Samsung Galaxy A8S не будет 3,5-мм разъема

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A8S, который еще не был представлен официально. Итак, Galaxy A8s станет первым смартфоном компании без 3,5 мм разъема для наушников, первым с подэкранным сканером отпечатков пальцев и первым с круглым вырезом под фронтальную камеру. Любопытно, что следующий флагман Samsung Galaxy S10 сохранит разъем для наушников, а вот уже Galaxy Note10 и другие новинки Samsung выйдут без него. Также «трижды первому» прочат 6,4-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятор на 3500 мАч. Официальный дебют ожидается в декабре.