В смартфоне Xiaomi Mi 8 реализована 3D-система распознавания лица

Дебютировал смартфон Xiaomi Mi 8, который получил экран с вырезом и 3D-систему распознавания лица. Девайс Xiaomi Mi8 оснащен 6,21-дюймовым дисплеем с разрешение 2248 на 1080 точек и двойной камерой на 16 Мп. В основе устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора равна 3400 мА.ч. На смартфон установлена операционная система Android 8.1 Oreo с фирменной надстройкой MIUI 9. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Оценивается аппарат в 420 долларов США.