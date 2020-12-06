V20 Pro 5G получает Android 11 через обновление OTA

Компания Vivo V20 Pro 5G получит обновление Android 11 OTA весом 3,6 ГБ в Индии.

Список изменении с новым обновлением:

Добавлена ​​история уведомлений, чтобы пользователи могли просматривать ранее полученные уведомления.

Недавно добавленная функция приоритетного чата закрепит соответствующие уведомления в верхней части панели уведомлений.

Функции пузыря чата для чата с возможностью включения/выключения.

Обновление получила название Vivo rev 6.70.8 и номер сборки PD2020F_EX_A_6.70.8, которая включает в себя исправление безопасности от 1 ноября 2020 года. Учитывая, что это обновление ОС, можно ожидать новые функций операционной системы Android 11.