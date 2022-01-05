VIVO Y21T с тройной камерой запускается в Индонезии

VIVO представила на рынке Индонезии новый смартфон VIVO Y21T. Он оснащен вырезом на дисплее в виде капли воды и тройной задней камерой на 50 МП. Работает устройство на платформе Qualcomm Snapdragon 680 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памятью. Смартфон поддерживает две SIM-карты (Nano). В основе ОС лежит Android 11 с Funtouch OS 12. VIVO Y21T предлагает 6,51-дюймовый дисплей HD + (720x1600 пикселей). Фронтальная камера представлена 8 МП датчиком. Аппарат оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт.

Смартфон поступит в продажу в двух цветах Midnight Blue и Pearl White. Оценен смартфон в 217 долларов (3 099 000 индонезийских рупий).