VIVO Y72 5G запускается в Индии

Смартфон компании VIVO Y72 5G поступит в ближайшее время в продажу в Индии. Напомним, что данная модель была выпущена в марте в Таиланде.

Смартфон VIVO Y72 5G оснащен 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD, селфи-камерой на 16 МП, основным датчиком на 64 МП. Работает устройство на Funtouch OS 11.1 на базе операционной системы Android 11. Оперативная память 8 ГБ + 4 ГБ с возможностью расширения и 128 ГБ встроенной памяти. Производительность обеспечивает чипсет MediaTek Dimensity 700 5G. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Есть сканер отпечатков пальцев на боковой панели.

VIVO Y72 5G дебютирует в Индии в двух цветах по цене от 320 долларов.
Комментарии и отзывы VIVO Y72 5G
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