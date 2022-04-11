VIVO анонсирует линейку смартфонов S15

Производитель смартфонов VIVO готовит к запуску новой линейки смартфонов VIVO S15, в которую должны войти S15, S15 Pro и S15E. На данный момент о ключевых характеристиках смартфонов мало информации, но появились некоторые подробности о модели S15 Pro. Линейка смартфонов S15 может выйти уже в мае.

VIVO S15 Pro будет иметь OLED-панель, которая будет поддерживать высокую частоту обновления. Устройство будет оснащено чипсетом Dimensity 8100 и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт. Аппарат оснастят селфи-камерой на 50 МП. Другие включают NFC, ИК-порт. Смартфон VIVO S15 будет оснащен SoC Snapdragon 870, другой информации по модели нет. VIVO S15E будет иметь такие характеристики, как 6,44-дюймовый экран AMOLED FHD+, 16 МП селфи-камеру, 50 МП тройную камеру, восьмиядерный процессор с частотой 2,8 ГГц, конфигурации с 6 ГБ/8 ГБ/12 ГБ ОЗУ и встроенной памятью 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ памяти, аккумулятор емкостью 4605 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт и датчик отпечатков пальцев на дисплее.
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