VIVO анонсирует смартфон Y7x

Китайский бренд VIVO анонсировал новую модель Y7x, которая запускается в ближайшее время. Устройство оснащено чипом MediaTek Helio G96 с графикой Mali-G57 MC2, экраном с диагональю 6,44 дюйма, частотой обновления до 120 Гц, разрешением FullHD+. Среди конфигураций известно о версии с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 11 с FunTouchOS. Информация о камерах отсутствует.

На боковой рамке есть сканер отпечатков пальцев. Оценен VIVO Y7x в 240 долларов. Как ожидается, новинка поступит в продажу в начале марта.