VIVO готовит к выпуску новый смартфон S6 Pro 5G. По появившейся информации о характеристиках, нам стало известно, что смартфон получит камеру на 64 Мп, с сверхширокой камерой, макрокамерой на 2 мп, а селфи камера на лицевой панели будет иметь 32 Мп сенсор. Смартфон будет оборудован датчиком отпечатков пальцев и NFC.

Максимальную производительность в играх и приложения обеспечит процессор Qualcomm Snapdragon 765G. Оперативная память 8 Гб, что касается памяти для данных, будет два варианта смартфона: на 128 Гб и 256 Гб. Аккумулятор емкостью 4300 мАч. Ориентировочная стоимость смартфона составит около 420 долларов.