VIVO планирует открыть завод в Индии

Китайская компания vivo является сильным игроком на индийском рынке, в основном благодаря способности производить устройства в стране без уплаты дополнительных импортных тарифов и налогов.

Согласно последним сообщениям из Нью-Дели, компания планирует расширить свой объект площадью 202 тысячи квадратных метров с дополнительными 684 тысяч квадратными метрами земли, где как ожидается, будет построен новый производственный завод. Сообщается, что инвестиции составляют около 560 млн. долларов США. Новый вклад значительно увеличит социально-экономический рост производственной экосистемы в Индии путем создания дополнительных рабочих мест, роста заработной платы и развития навыков. Ожидается, что на первом этапе расширения будет добавлено еще 5000 рабочих мест во время строительства объектов. Когда все будет сделано, производственные мощности должны быть увеличены до 50 миллионов единиц в год, что фактически утроит общую прибыль.