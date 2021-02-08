VIVO планирует выпустить смартфон VIVO S9 5G с двойной селфи-камерой

В сети появилась информация, что VIVO планирует выпустить новый смартфон VIVO S9 5G. Ожидаемая дата релиза намечена на 6 марта в Китае. По некоторым данным, смартфон будет работать на платформе Dimensity 1100 с ОС Android 11. Одной из конфигурации станет 12 ГБ оперативной памяти, объем внутренней памяти не указана.

VIVO S9 5G будет иметь 6,44-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц. Устройство получит 64 МП основную камеру и двойную селфи-камеру на 44 МП. Емкость аккумулятора заявлена как 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Более подробные данные о смартфоне VIVO S9 5G станут доступны ближе к релизу.
Комментарии и отзывы VIVO S9 5G
Обзоры:
Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Новости:
iPhone 12s Pro показали на рендерах

Профильное издание LetsGoDigital вместе с дизайнером Concept Creator поделились качественными изображения...
Xiaomi Mi 10 Ultra получил стабильную версию Android 11

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию надстройки MIUI 12 на базе Android 11 для смартфона Xiaomi Mi...
Флагман Honor V40 Pro показали на первом фото

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Honor V40 Pro, который еще не...
Обзор ASUS ROG Delta S. Игровые наушники с технологией MQA RendererОбзор ASUS ROG Delta S. Игровые наушники с технологией MQA Renderer
Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублейОбзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублей
Лучший недорогой процессор. Intel Core i3-10100FЛучший недорогой процессор. Intel Core i3-10100F
Обзор NAVITEL SH1000 PRO. Автомобильный крепеж для смартфона с QiОбзор NAVITEL SH1000 PRO. Автомобильный крепеж для смартфона с Qi
Обзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часаОбзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часа
Samsung готовит Galaxy S21 с 4G на борту...
Samsung готовит Galaxy S21 с 4G на бортуSamsung представила серию Galaxy S21 несколько дней назад на первом мероприятии Unpacked в 2021 году. Все...
Lian Li представила вентилятор ST120 с R...
Lian Li представила вентилятор ST120 с RLian Li представила стильные вентиляторы ST120 с RGB-подсветкой. Вентиляторы ST120 будут доступны комплек...
Смартфон Gionee K30 Pro запущен в Китае...
Смартфон Gionee K30 Pro запущен в КитаеКомпания Gionee представила в Китае смартфон K30 Pro. ...
iPhone 12 Pro Max ставит рекорд в Китае...
iPhone 12 Pro Max ставит рекорд в КитаеКак известно, смартфон iPhone 12 Pro Max оказался не только самой дорогой моделью в линейке iPhone 12, но...
ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой поя...
ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой пояКомпания ZTE дала старт открытым международным продажам смартфона ZTE Axon 20 5G, который стал первой мод...
Смартфон Redmi 9 Power раскупили за полм...
Смартфон Redmi 9 Power раскупили за полмОдин из боссов Xiaomi India Ману Кумар Джейн похвастался бодрым началом продаж смартфона Redmi 9 Power. С...
Смарт-часы Redmi Watch раскупили за сутк...
Смарт-часы Redmi Watch раскупили за суткКомпания Xiaomi похвасталась успехами доступных умных-часов Redmi Watch, которые были представлены нескол...
Samsung Galaxy M12 показали на фото...
Samsung Galaxy M12 показали на фотоВ последнее время производители смартфонов стали все хуже защищать свои устройства от слива информации, т...
Xiaomi запустила Mi Human Sensor 2 за 7$...
Xiaomi запустила Mi Human Sensor 2 за 7$Китайская компания Xiaomi представила новое устройство - Mi Human Sensor 2. ...
OnePlus Buds Z Steven Harrington Edition...
OnePlus Buds Z Steven Harrington EditionВ прошлом месяце OnePlus анонсировала наушники OnePlus Buds Z Steven Harrington Edition, которые поступил...
Обзор Clever&Clean HV-450 (5in1). Беспро...
Обзор Clever&Clean HV-450 (5in1). БеспроАккумуляторные пылесосы за последнее время успели хорошо себя зарекомендовать и стать весьма популярными,...
Alivecor подает иск против Apple...
Alivecor подает иск против AppleКомпания Alivecor, специализирующаяся на медицинских устройствах и искусственном интеллекте, подала в суд...
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC 11GB (ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING). Тесты видеокарты 2021Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC 11GB (ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING). Тесты видеокарты 2021
Обзор HARPER HB-715. Беспроводные наушники с активным шумоподавлениемОбзор HARPER HB-715. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Обзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблокаОбзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблока
Обзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживательОбзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживатель
Обзор ONYX BOOX Faust 2. Электронная книга с сенсором и Wi-FiОбзор ONYX BOOX Faust 2. Электронная книга с сенсором и Wi-Fi
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor