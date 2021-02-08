VIVO планирует выпустить смартфон VIVO S9 5G с двойной селфи-камерой

В сети появилась информация, что VIVO планирует выпустить новый смартфон VIVO S9 5G. Ожидаемая дата релиза намечена на 6 марта в Китае. По некоторым данным, смартфон будет работать на платформе Dimensity 1100 с ОС Android 11. Одной из конфигурации станет 12 ГБ оперативной памяти, объем внутренней памяти не указана.

VIVO S9 5G будет иметь 6,44-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц. Устройство получит 64 МП основную камеру и двойную селфи-камеру на 44 МП. Емкость аккумулятора заявлена как 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Более подробные данные о смартфоне VIVO S9 5G станут доступны ближе к релизу.