VIVO представила новый смартфон T2x с MediaTek Dimensity 1300

VIVO сегодня официально представила смартфон T2x, пришедший на смену модели T1x. Новинка получила аккумулятор большой емкости — 6000 мАч, а также поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. Смартфон основан на мобильной платформе MediaTek Dimensity 1300 с оперативной памятью PDDR4X и UFS3.1. Панель IPS характеризуется диагональю 6,58 дюйма, пиковой яркостью 650 кд/м2 и частотой кадров 144 Гц.

Основная камера представлена ​​сенсорами с разрешением 50 и 2 Мп. Конфигурация VIVO T2x также включает адаптер NFC, стандартный разъем для наушников 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев. Операционная система — Android 12 с интерфейсом OriginOS 2.0. Смартфон имеет толщину 9,21 мм и весит 202,8 грамма. Базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценивается в 1 596 юаней (240 долларов), вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти стоит 1 795 юаней (270 долларов). Предварительные продажи новинки в Китае стартуют 31 мая.