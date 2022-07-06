VIVO представила новый смартфон VIVO Y77

VIVO объявила о выпуске новейшего и самого мощного смартфона в линейке Y - VIVO Y77. Смартфон основан на мобильной платформе Dimensity 930, по данным AnTuTu, устройство набирает около 500 000 баллов.

Смартфон VIVO Y77 получил 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Устройство имеет AMOLED-дисплей диагональю 6,67-дюймов с разрешением Full HD+ и частотой кадров 120 Гц. Разрешение встроенной фронтальной камеры составляет 8 мегапикселей. В свою очередь, основная камера представлена ​​сенсорами с разрешением 50 Мп и 2 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. В смартфоне есть боковой сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников. Новинка представлена в двух цветах. VIVO Y77 продается в Китае по цене около 2012 юаней (300 долларов).
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